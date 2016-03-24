Подрядчик пообещал выплатить работникам, участвовавшим в реконструкции Драмтеатра Нижнего Тагила, задолженность по зарплате

В этой истории, напомним, участвует три стороны: непосредственно работники, которые осуществляли реконструкцию Драмтеатра в Нижнем Тагиле; подрядчик, на которого они работали; и генеральный подрядчик, который нанимал подрядчиков и координировал их работу. Проблема состояла в том, что генподрядчик не выплачивал деньги за работу подрядчику, а тот, в свою очередь, не мог расплатиться с рабочими.

У нас нет долгов перед «Минкамсбытом». Мы полностью с ними рассчитались. По какой причине они не выплачивают зарплату — неизвестно сообщили редакции TagilCity.ru в компании «Неокрил» ещё 14 марта.

Несмотря на это, 22 марта тагильчанка Любовь Г. не сообщила журналисту о каких-либо изменениях. Спустя 10 месяцев после окончания работ по реконструкции театра зарплаты все ещё не было:

Ничего не изменилось. Люди уже почти год не получают свои деньги, а ведь мы же просим не чужое. Нам «Неокрил» звонил, там сказали, что могут предоставить все документы о том, что перевели все деньги за проделанные работы. А Шмаков нам их не отдал. Получается, что он получил деньги и с людьми не рассчитался. Он сказал, что до 22 или 23 марта должен деньги отдать. Если нет, то мы уже хотим в прокуратуру идти рассказала Любовь.

Тут стоит добавить, что интересы работников внутренней отделки представляет один из работников, Ирина Ф. Она же ведет переговоры с «Минкамсбытом».

Так что же «Минкамсбыт»? Редакции удалось связаться и поговорить с генеральным директором Владимиром Шмаковым. Он рассказал, что на следующей неделе завершит эту историю и рассчитается по долгам:

Я расплатился со всеми. Я был в прокуратуре уже. Я дал Ирине расписку, что расплачусь до 23 марта. У неё отключен телефон, она сама мне звонит. В последний раз мы с ней в понедельник разговаривали. Сейчас я в командировке, но к понедельнику буду готов полностью рассчитаться, пусть только позвонит ответил он на вопросы журналиста.

На следующей неделе реакция TagilCity.ru ещё раз свяжется с участниками этой затянувшейся истории и узнает, завершилась ли она.