Участок и дом за пять миллионов рублей будут изъяты у чиновника из Первоуральска по решению суда

Экс-начальник отдела транспорта и связи в Первоуральске Валерий Муравьев подал неверные данные о доходах. При проверке выяснилось, что в 2014 году жена чиновника приобрела участок и жилой дом на сумму более 5,3 миллионов рублей. Информация существенно превышала доход супругов за три года, который был задекларирован.