Коммерсанты просят свердловского губернатора не отменять ярмарки из-за коронавируса
Сегодня, 09:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский межрегиональный центр сельхозпроизводителей обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой не отменять ярмарки из-за пандемии, пишет «Джаст медиа».
Сюжеты: Коронавирус
Отмечается, что уже наложен запрет на проведение ярмарок в Арти, Серове, Асбесте, Карпинске, Ревде. При этом коммерсанты в своем обращении отмечают, что их удивляет запрет на проведение ярмарок сельхоз продукции на свежем воздухе в то время, как торговые центры продолжают работать.
В сложных условиях угрозы роста безработицы и банкротства предпринимателей, просим вас разрешить дальнейшее функционирование сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных образованиях Свердловской области,заявляют предприниматели.
Напомним, из-за коронавируса в Свердловской области наложен запрет на проведение мероприятий численностью более 50 человек, закрыты музеи, отменены массовые мероприятия, вузы и сузы переведены на дистанционную систему обучения.
Карта распространения коронавируса в России
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