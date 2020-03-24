Коммерсанты просят свердловского губернатора не отменять ярмарки из-за коронавируса

Отмечается, что уже наложен запрет на проведение ярмарок в Арти, Серове, Асбесте, Карпинске, Ревде. При этом коммерсанты в своем обращении отмечают, что их удивляет запрет на проведение ярмарок сельхоз продукции на свежем воздухе в то время, как торговые центры продолжают работать.