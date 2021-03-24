Энергосберегающее освещение за 93 млн появится в уральском городе

Энергосберегающее освещение за 93 млн появится в уральском городе

Сегодня, 10:46ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Более трех тысяч старых светильников в Алапаевске заменят на новые. Предполагается, что они будут экономить не менее 70% электроэнергии.

Подрядчиком, который установит освещение стала компания «ПрофЭСКО». Заказчиком выступила Алапаевская городская администрация.

Стоимость оборудования и его доставки составляет порядка 60 миллионов рублей. Общая стоимость контракта — 93 миллиона рублей. Администрация муниципалитета будет возмещать расходы в течение семи лет. Предполагается, что новые светильники прослужат 23 года и позволят экономить до 13 миллионов рублей в год.

По данным 66.RU «ПрофЭСКО» входит в IEK Group. Последней принадлежат четыре завода в Казани, Тульской, Московской и Новосибирской областях. Они занимаются производством светотехнического оборудования.

Отмечается, что Алапаевск станет первым городом Свердловской области, где компания будет работать. Специалисты готовы также к модернизации теплоснабжающего оборудования и строительству солнечных электростанций.

Уличное освещение в Алапаевске модернизируется в рамках федеральной программы «Безопасный город».

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