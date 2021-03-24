Загородного дома, машины и парковочного места лишился уралец из-за долга в 6,5 млн

Должник пытался скрыть свой автомобиль от приставов, отметили в службе. Он убеждал, что она в ремонте. Однако судебный пристав обнаружил авто на парковке у офиса службы такси. Он выяснил, что за рулем ездит не владелец, а мужчина, получивший его на время для подработки в такси.