Менеджеры обанкротившегося «Тагилбанка» обжалуют решение суда

Менеджеры обанкротившегося «Тагилбанка» обжалуют решение суда
Менеджеры обанкротившегося «Тагилбанка» обжалуют решение суда
Сегодня, 20:12ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Топ-менеджеры «Тагилбанка» не согласились с решением суда о признании их виновными в фальсификации документов. Апелляции были поданы в Свердловский облсуд.

Главный акционер и глава совета директоров «Тагилбанка» Алексей Чеканов подал апелляцию на решение Ленинского райсуда о признании его виновным в фальсификации отчетности финансовой организации и подстрекательстве к таким действиям. По делу также проходят двое подчиненных Чеканова — Лариса Пестова и Оксана Логинова. Женщины также подали апелляции на решение суда.

Напомним, в 2018 году у «Тагилбанка» Центробанк отозвал лицензию за неэффективную и убыточную деятельность. Позднее на руководителя финансовой организации Алексея Чеканова, председателя правления Ларису Пестову и ее заместителя Оксану Логинову были заведены уголовные дела за махинации с ценными бумагами. По версии следствия, все трое сфальсифицировали отчетность банка. Ленинский райсуд признал всех троих виновными — руководитель получил штраф в 300 тысяч рублей, двое его подчиненных оштрафованы на 400 тысяч.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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