Почти 800 миллионов получит Свердловская область на поддержку безработных

Почти 800 миллионов получит Свердловская область на поддержку безработных
Почти 800 миллионов получит Свердловская область на поддержку безработных
Сегодня, 20:59ЭкономикаФото: pixabay
Для поддержки рынка труда в Свердловской области федеральное правительство направит 770 миллионов рублей. Деньги можно будет потратить, в том числе, на создание временных рабочих мест.

Для борьбы с безработицей в Свердловской области федеральные власти выделили 770 миллионов рублей. Финансы выделят из резервных фондов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, деньги пойдут на создание временных мест для свердловчан, находящихся под риском потери работы. Помимо этого финансы будут потрачены на организацию общественных работ всем вставшим на учет в Центре занятости населения жителям Свердловской области.

Дополнительно 208 миллионов пойдут на переобучение свердловчан.

На реализацию программ профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, региону выделено 208 миллионов рублей, сказал на заседании областного правительства 24 марта Евгений Куйвашев.

Сроки и порядок расходования средств будут определены после подписания соглашения между властями региона и правительством РФ.

В общей сложности на поддержку рынка труда и организации занятости россиян будет выделено около 40 миллиардов рублей. Премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что данная мера является лишь частью комплекса мероприятий по поддержанию занятости населения.

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