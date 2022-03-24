Сахар, бананы и помидоры больше всего подорожали за неделю в Свердловской области

Сахар, бананы и помидоры больше всего подорожали за неделю в Свердловской области
Сахар, бананы и помидоры больше всего подорожали за неделю в Свердловской области
Сегодня, 13:56ЭкономикаФото: 1MI
За неделю с 11 по 18 марта наибольший рост стоимости в регионе зафиксировал Свердловскстат на сахар, бананы и помидоры.

Так, сахар-песок подорожал до 84,22 рубля (+16,13%), помидоры стоили 260,29 рубля (+10,33%), бананы — 122,08 рубля (+10,73%), а лук — 32,04 рубля (+10,98%). Также значительно выросли в цене соль, до 13,61 рубля (+7%), и чай, до 1067,26 рубля (+7,52%).

Литр молока в среднем стоил 62,12 рубля (+2,04%), десяток яиц обходился покупателям в 82,98 рубля (+1,62%), килограмм курицы — в 174,93 рубля (+0,06%).

Также прибавили в цене мука и хлеб, гречка, рис и пшено, сливочное и подсолнечное масло.

Из списка продовольственных товаров, представленных Свердловскстатом, незначительно подешевели лишь вареная колбаса, картофель, огурцы и вермишель.

Напомним, неделей ранее цена на сахар в регионе поднялась почти на 20%, до 72,52 рубля за килограмм. Между тем, власти заявляют, что дефицита продукта нет, поэтому стоимость в скором времени снизится.

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