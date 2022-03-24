Выжить или прогореть: тагильский бизнес ждет естественный отбор

Мы все твердим об одном: пишите обязательно о проблемах. Нужно писать и нам, и в профильное министерство. Мы по своим каналам будем это передавать, потому что нельзя попадать в списки недобросовестных поставщиков, обращается к предпринимателям руководитель центра.