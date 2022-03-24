Выжить или прогореть: тагильский бизнес ждет естественный отбор

Ужесточение санкций, стремительная инфляция и разрыв логистических цепочек — вот уже месяц тагильские предприниматели живут в новой экономической среде. И если устойчивые гибриды только начинают ощущать изменения, то меньшие представители приступили к прощупыванию полезных аллелей. В перспективе — развитие поколений, заменивших тех, кто по каким-либо причинам не выдержал резкой смены условий среды.
Последствия от санкций сильнее всего ударили по строительной отрасли: подрядчики, заключившие договоры, не могут выполнить обязательства из-за роста цен, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. Более того, из-за высоких рисков банки стали отказывать в кредитовании представителям строительной отрасли.
Однако выход все-таки есть — предприниматели должны заявлять о возникших проблемах, чтобы правительство в дальнейшем разработало меры поддержки, говорит Федореев. Для этих целей в регионе создан специальный штаб по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона в условиях санкций.
Мы все твердим об одном: пишите обязательно о проблемах. Нужно писать и нам, и в профильное министерство. Мы по своим каналам будем это передавать, потому что нельзя попадать в списки недобросовестных поставщиков, обращается к предпринимателям руководитель центра.
Кафе, рестораны, кофейни, закусочные и комбинаты — все типы предприятий общепита терпят убытки. Цены на продукты продолжают расти, а стоимость блюд оставаться прежней, таким образом, рентабельность продаж постепенно снижается. Особенно пострадали компании, обслуживающие столовые садиков, школ или предприятий.
Стоимость на продукты растет. Фактически они на грани срыва, так как вынуждены работать себе в убыток,говорит Сергей Федореев.
Если строительная отрасль остается востребованной, то общепит при низкой платежеспособности населения может потерять часть потребителей. Но в отличие от подрядчиков, у кафе и ресторанов больше шансов остаться на плаву, адаптировав ассортимент под финансовые возможности населения.
Владелец кофейни «Кофеайлэнд» в Тагиле Павел Олешков поделился, что цены на зерно резко подскочили. Помимо этого, возникли проблемы с поставками: представительство морских грузоперевозок отказалось работать с Россией, тогда как производители кофе — Бразилия и Индия. Несмотря на трудности, бизнес будет адаптироваться под возникшие условия, говорит Павел Олешков:
Будем стараться выживать — снижать какие-то траты на лишние, может, вещи либо на ассортимент. Мы относительно социальный бизнес, который позволяет людям чувствовать комфорт и получать удовольствие от этой жизни, поэтому это нужно сохранить в первую очередь.
Если строительство выживет с мерами поддержки, общепит адаптируется под новые условия, то сфера услуг пострадает основательно. Торговля, гостиницы и развлекательные центры — секторы, сильно зависимые от платежеспособности горожан. По мнению Сергея Федореева, также пострадает внутренний туризм.
Естественно, ударит по туризму внутреннему. Люди будут тратить деньги на продукты питания, а все, что касается отдыха, будет сокращаться. С торговлей — по продуктам питания маржинальность бизнеса будет сокращаться за счет установления максимального уровня наценок,прогнозирует руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле.
Однако представители внутреннего туризма убеждены в обратном. С сокращением международных направлений россияне не перестанут путешествовать, считают они.
Сфера, наоборот, только начнет развиваться, и многие люди ознакомятся с таким видом отдыха как активный туризм. Но это, наверное, только на определенный период, пока люди не могут спокойно выезжать за границу, поделился своим мнением основатель спортивно-развлекательного центра «Медведь-Экстрим» Иван Воробьев.
С введением санкций российские предприятия выключились из международных глобальных интеграций, соответственно, часть импортных деталей и оборудования стала для них недоступна, рассказывает Сергей Федореев.
С одной стороны, для бизнеса настали тяжелые времена, с другой — открылось поле возможностей. Востребованными стали специалисты по инжинирингу и реверс-инжинирингу, задача которых — разработать отечественные аналоги.
Актуальны сейчас мозги, которые помогут бизнесу выйти на усиление кадрового состава и на поиск возможностей в сфере восстановления цепочек поставок. Здесь можно бизнес строить, создавать мини-производства, мини-компании, сказал Сергей Федореев.
Так как часть иностранных поставщиков программного обеспечения прекратила продажи, востребованными в новой среде стали и IT-специалисты, разрабатывающие ПО для всех отраслей бизнеса. Со слов Сергея Федореева, без айтишников экономика не сможет нормально функционировать, поэтому правительство продолжит поддерживать представителей данной отрасли.
Предприятия, аккредитованные как IT-компании, у которых больше 7 сотрудников, смогут претендовать на гранты, на невозвратные субсидии, отметил руководитель центра развития предпринимательства.
24 марта исполнился месяц с начала резкого изменения экономической среды. Эксперты утверждают, что строить четкие прогнозы пока что рано, ясно одно — пострадали все. Чем закончится борьба за существование и смогут ли создатели международного климата остановить катаклизмы — покажет время.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По его словам, основная цель Вооруженных сил РФ — демилитаризация и денацификация Украины. В ответ на эти действия ряд государств ввел санкции против крупных компаний и представителей, вследствие чего ставка Центробанка повысилась до 20%, а инфляция продолжает расти.