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12,5 млн рублей в пользу казны взысканы с экс-сотрудницы налоговой Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12,5 млн рублей в пользу казны взысканы с экс-сотрудницы налоговой Екатеринбурга

24 апреля, 06:35Экономика
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