Делегация из Германии в июле посетит свердловские предприятия
Сегодня, 15:02ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках проекта Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики (GRID) в июле Средний Урал посетит немецкая делегация, которая обсудит вопросы сотрудничества с предприятиями Свердловской области, сообщает региональное правительство.
Накануне в рамках круглого стола, организованного Российско-Германской внешнеторговой палатой и посвященного возможностям партнерства России и Германии в цифровой сфере, встретились представители крупных компаний Урала и партнеры от немецкой стороны.
Как отметила координатор проекта GRID, Россия может быть интересна Германии, как страна с высоко развитой цифровой экономикой. Германия, в свою очередь, может предложить российским предприятиям высокотехнологичные решения для модернизации промышленных производств.
Уже сейчас представители крупных компаний Свердловской области готовы предложить второй стороне участие в российских программах импортозамещения, а также в совместной подготовке специалистов на базе отечественных вузов.
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