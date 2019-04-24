Делегация из Германии в июле посетит свердловские предприятия

Накануне в рамках круглого стола, организованного Российско-Германской внешнеторговой палатой и посвященного возможностям партнерства России и Германии в цифровой сфере, встретились представители крупных компаний Урала и партнеры от немецкой стороны.

Как отметила координатор проекта GRID, Россия может быть интересна Германии, как страна с высоко развитой цифровой экономикой. Германия, в свою очередь, может предложить российским предприятиям высокотехнологичные решения для модернизации промышленных производств.