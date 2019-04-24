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Мэрия Екатеринбурга потратит 4,4 миллиона на стенд для «Иннопром»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Екатеринбурга потратит 4,4 миллиона на стенд для «Иннопром»

Сегодня, 08:28ЭкономикаФото: Екатеринбург.рф
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