Мэрия Екатеринбурга потратит 4,4 миллиона на стенд для «Иннопром»
Сегодня, 08:28ЭкономикаФото: Екатеринбург.рф
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Участие в выставке «Иннопром» обойдется мэрии Екатеринбурга в 4,4 миллиона рублей, именно столько готова заплатить администрация за стенд региона, согласно данным аукциона, размещенного на портале госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Исполнитель должен изготовить выставочный стенд высотой не менее двух этажей, с символикой Свердловской области и выставочными площадями не менее 176 квадратных метров. Выставочные зоны должны быть разделены на острова, гости выставки должны иметь возможность подойти к экспозициям с четырех сторон.
Также подрядчику необходимо организовать зону переговоров, ресепшен и подсобные помещения.
Начальная цена контракта - 4,4 миллиона рублей. Торги продлятся до 22 мая. Установить павильон необходимо будет до 6 июля.
Напомним, что выставка «Иннопром» пройдет с 6 по 11 июля. Ранее анонсировалось, что в качестве партнера Свердловской области на международной выставке может принять участие Турция.
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