Мэрия Екатеринбурга потратит 4,4 миллиона на стенд для «Иннопром»

Исполнитель должен изготовить выставочный стенд высотой не менее двух этажей, с символикой Свердловской области и выставочными площадями не менее 176 квадратных метров. Выставочные зоны должны быть разделены на острова, гости выставки должны иметь возможность подойти к экспозициям с четырех сторон.