«Рифей» приобретет для городов Северной зоны 3000 новых контейнеров

Модернизация контейнерных площадок будет проводиться в течение всего 2019 года. Как отмечают в пресс-службе регоператора, в работу по реализации экологической реформы активно включаются муниципальные власти. В Серове за счёт местного бюджета закупят 650 контейнеров (в том числе 219 до конца апреля), в Нижней Туре уже закупили 143 мусорных бака, в частном секторе Краснотурьинска чиновники разместили 67 новых контейнеров, а еще 100 в городе установит «Рифей».

Для Нижнего Тагила регоператор приобрел два ломовоза, которые будут избавлять муниципалитет от несанкционированных свалок. Такая же машина до конца месяца появится в Карпинске.

В рамках национального проекта «Экология» создается инфраструктура по обращению с ТКО. Обновление контейнерного парка и увеличение единиц спецтехники для вывоза отходов на полигоны — начальный этап этой работы. Это те видимые изменения, которые происходят сейчас и должны порадовать жителей,отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов.