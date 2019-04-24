Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Рифей» приобретет для городов Северной зоны 3000 новых контейнеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8b+%d0%a0%d0%b8%d1%84%d0%b5%d0%b92

«Рифей» приобретет для городов Северной зоны 3000 новых контейнеров

Сегодня, 10:57ЭкономикаФото: «Рифей»
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»