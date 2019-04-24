Свердловский Минстрой поможет застройщиками искать финансирование
Минстрой Свердловской области создаст специальную комиссию, помогающую застройщиками перейти на новое проектное финансирование, которое начнет действовать с 1 июля 2019 года, сообщает правительство региона.
Основная задача новой комиссии - выявление проблем застройщиков в рамках работы программы «Жилье и городская среда». Привычная для застройщиков система работы долевого строительства перестает действовать с 1 июля, продолжить работу по старой системе смогут лишь компании, у которых объекты построены более чем на 30%. Кроме того, на этапе строительства должно быть выкуплено не менее 10% площадей. Комиссия будет помогать строительным компаниям в изыскании средств и взаимодействии с банками.
Специалисты будут выяснять, почему банки отказывают в кредитовании, находить способы повысить привлекательность отклоненной заявки для банка. Где-то прибегать к механизму поручительства, где-то привлекать сторонних инвесторов,сообщает правительство региона.