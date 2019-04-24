В Краснотурьинске долг по зарплате привел гендиректора к уголовному делу
Сегодня, 14:15ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Краснотурьинске в отношении генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы, сообщает СУ СК по Свердловской области.
По версии следствия, 53-летний генеральный директор коммерческой организации в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года выплачивал сотрудникам предприятия заработную плату не в полном объеме. В результате этого перед сотрудниками образовалась задолженность в размере 140 тысяч рублей.
В настоящий момент в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следователи проводят сбор и закрепление доказательной базы, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств правонарушения.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области, по данным на 1 апреля, среди должников по зарплате числятся восемь крупных и средних предприятий.
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