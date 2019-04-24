В Краснотурьинске долг по зарплате привел гендиректора к уголовному делу

По версии следствия, 53-летний генеральный директор коммерческой организации в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года выплачивал сотрудникам предприятия заработную плату не в полном объеме. В результате этого перед сотрудниками образовалась задолженность в размере 140 тысяч рублей.

В настоящий момент в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следователи проводят сбор и закрепление доказательной базы, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств правонарушения.