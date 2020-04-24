Арендаторы ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле просят помощи у полпреда и губернатора

Как рассказал TagilCity.ru один из коммерсантов, управляющая компания «Моллино менеджмент» в данном случае выступает арендодателем. В основном от них бизнесмены просят предоставления арендных каникул. Обращение подписали порядка 15 предпринимателей.

Не понимаю их политику, съедем же все, просто вынуждают, нет у нас финансовой возможности оплачивать за площадь неиспользуемую, и так конская ставка, а проходимости раньше-то не было, а теперь, после режима, вообще не будет,рассказывает предприниматель.

В письме арендаторы жалуются, что из-за введённых мер по защите населения от COVID-19, торговый центр «Кит» не работает с 28 марта, соответственно, не работают и их бизнесы на арендованной в центре территории. Однако по словам предпринимателей, для них было неожиданностью получить от управляющей компании претензионные письма с категорическим требованием погашения арендной платы за апрель в полном объеме, а также начисленных пени.

И если сейчас вы примете решение требовать от нас уплаты полной или частичной арендной платы за апрель 2020 года, то в мае мы сами, члены наших семей, наши сотрудники и члены их семей останемся без средств к существованию,заявлено в письме.