Арендаторы ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле просят помощи у полпреда и губернатора
Предприниматели, арендующие помещения в ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле, написали коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, полпреду в УрФО Николаю Цуканову, министру промышленности РФ Денису Мантурову, а также гендиректору ООО «Моллино менеджмент» Валерию Чуватину с просьбой предоставить арендные каникулы.
Как рассказал TagilCity.ru один из коммерсантов, управляющая компания «Моллино менеджмент» в данном случае выступает арендодателем. В основном от них бизнесмены просят предоставления арендных каникул. Обращение подписали порядка 15 предпринимателей.
Не понимаю их политику, съедем же все, просто вынуждают, нет у нас финансовой возможности оплачивать за площадь неиспользуемую, и так конская ставка, а проходимости раньше-то не было, а теперь, после режима, вообще не будет,рассказывает предприниматель.
В письме арендаторы жалуются, что из-за введённых мер по защите населения от COVID-19, торговый центр «Кит» не работает с 28 марта, соответственно, не работают и их бизнесы на арендованной в центре территории. Однако по словам предпринимателей, для них было неожиданностью получить от управляющей компании претензионные письма с категорическим требованием погашения арендной платы за апрель в полном объеме, а также начисленных пени.
И если сейчас вы примете решение требовать от нас уплаты полной или частичной арендной платы за апрель 2020 года, то в мае мы сами, члены наших семей, наши сотрудники и члены их семей останемся без средств к существованию,заявлено в письме.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в соцсети Instagram ответил предпринимателям из Нижнего Тагила, пожаловавшимся на взимание арендной платы за период закрытия ТРЦ «КИТ» во время режима строгой самоизоляции. Он рассказал, что многое зависит от того, какие товары или услуги реализует бизнес, а также добавил, что подобные ситуации предусмотрены в законодательстве. И предложил несколько вариантов решения проблемы. В частности: допсоглашения, предусматривающие отсрочку арендных платежей; возможность изменения арендной платы по соглашению сторон; право требования арендатором уменьшения платы в связи с невозможностью использования имущества.