ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 п.п.

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Банк России снизил ключевую ставку с 6% до 5,5% годовых. В совете директоров ЦБ РФ отметили, что на это повлияли изменения, которые произошли с последнего заседания в марте.
Как сообщает News.ru, на фоне распространения коронавирусной инфекции жесткие ограничения были введены не только в России, но и во всем мире. В связи с этим снизилась экономическая активность.
В ЦБ отметили, что специалисты пересмотрели базовый сценарий развития и приняли решение перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. По новым прогнозам Центробанка, годовая инфляция достигнет уровня в 3,8-4,8%. Стабилизация этого показателя начнется на уровне 4%.
Представители Центробанка подчеркнули, что, исходя из развития событий в мире, ключевая ставка также может быть снижена.
Последние снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. произошло в октябре 2019 года. Тогда показатель был снижен с 7% до 6,5%.
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