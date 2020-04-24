ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 п.п.

Как сообщает News.ru, на фоне распространения коронавирусной инфекции жесткие ограничения были введены не только в России, но и во всем мире. В связи с этим снизилась экономическая активность.

В ЦБ отметили, что специалисты пересмотрели базовый сценарий развития и приняли решение перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. По новым прогнозам Центробанка, годовая инфляция достигнет уровня в 3,8-4,8%. Стабилизация этого показателя начнется на уровне 4%.

Представители Центробанка подчеркнули, что, исходя из развития событий в мире, ключевая ставка также может быть снижена.