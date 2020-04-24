В Свердловской области вторую неделю подряд выявлено подорожание лука

Так, за неделю с 13 по 20 апреля стоимость лука увеличилась на 7%. Исследование, проведенное на прошлой неделе выявило рост цены на 20%.

В сводной таблице отсутствуют имбирь и лимоны. Соответственно, эти продукты не дорожают. Значительное подорожание отмечается только у лука. В остальных категориях ситуация остается стабильной.

Есть и несколько других продуктов, которые немного увеличились в цене за неделю. Так, куриные яйца подорожали на 3%, морковь, также прибавила в цене 3%, еще на 1,5% цена увеличилась у детского питания (фруктового пюре).