На 26% выросли доходы тагильчан за последние 5 лет

С 2017 года среднедушевой доход жителя Нижнего Тагила увеличился с 21,6 тысячи до 27,2 тысячи рублей в месяц в 2021 году*.

При этом численность экономически активного населения в городе за этот период снизилась с 196,7 тысячи до 172,3 тысячи человек (-13%). Среднемесячная зарплата работников крупных предприятий Нижнего Тагила была в 2021 году на 66% выше, чем у горожан, трудоустроенных в других организациях, и составила 45 тысяч рублей**. По статистике, за пять лет сотрудники крупных предприятий ежемесячно стали получать почти на 30% больше, чем в 2017 году, тогда их зарплата составляла 34,8 тысячи рублей. Напомним, чиновники прогнозируют, что к 2024 году средняя зарплата тагильчан составит 50,8 тысячи рублей. * по оперативным данным за девять месяцев 2021 года. ** по данным на ноябрь 2021 года. Чиновники планируют рост средней зарплаты тагильчан до 50,8 тысячи рублей к 2024 году

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