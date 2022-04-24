На 26% выросли доходы тагильчан за последние 5 лет

При этом численность экономически активного населения в городе за этот период снизилась с 196,7 тысячи до 172,3 тысячи человек (-13%).
Среднемесячная зарплата работников крупных предприятий Нижнего Тагила была в 2021 году на 66% выше, чем у горожан, трудоустроенных в других организациях, и составила 45 тысяч рублей**. По статистике, за пять лет сотрудники крупных предприятий ежемесячно стали получать почти на 30% больше, чем в 2017 году, тогда их зарплата составляла 34,8 тысячи рублей.
Напомним, чиновники прогнозируют, что к 2024 году средняя зарплата тагильчан составит 50,8 тысячи рублей.
* по оперативным данным за девять месяцев 2021 года.
** по данным на ноябрь 2021 года.