Победителям конкурсов в селах Нижнего Тагила будут дарить сертификаты на спорттовары

Победителям конкурсов в селах Нижнего Тагила будут дарить сертификаты на спорттовары
Победителям конкурсов в селах Нижнего Тагила будут дарить сертификаты на спорттовары
Сегодня, 11:30ЭкономикаФото: 1MI
Победители конкурсов, которые планируется провести в 2022 году в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила, будут получать в подарок сертификаты на приобретение спортивных товаров и инвентаря.

Закупка осуществляется для обеспечения массовых мероприятий, проводимых в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила в 2022 году, в том числе, для поощрения победителей конкурса «Здоровое село — трезвая территория», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В общей сложности будет приобретено пять сертификатов с номиналом в 3 тысячи рублей, пять — на 2 тысячи рублей, 15 — на тысячу рублей и еще 10 — по 500 рублей. Все они должны быть выполнены из картона или пластика.

Получатели таких подарков смогут приобрести товары для занятий физкультурой и спортом в магазине поставщика в Нижнем Тагиле. Срок действия сертификата составляет не менее 12 месяцев.

На нем будет нанесена номинальная стоимость, срок действия, а также адреса магазинов.

Общая стоимость контракта составляет 45 тысячи рублей. Выпуском сертификатов будет заниматься московская компания ООО «Энигифт». Фирма специализируется на выпуске бумажных изделий, занимается издательской и иной деятельностью.

Магазин поставщика предлагает на выбор приобрести сертификаты Adidas, Ozon, Reebok, «Спортмастер» и других спортивных магазинов.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
спортконкурснаграждениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы