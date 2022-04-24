Победителям конкурсов в селах Нижнего Тагила будут дарить сертификаты на спорттовары

Победители конкурсов, которые планируется провести в 2022 году в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила, будут получать в подарок сертификаты на приобретение спортивных товаров и инвентаря.

Закупка осуществляется для обеспечения массовых мероприятий, проводимых в сельских населенных пунктах Нижнего Тагила в 2022 году, в том числе, для поощрения победителей конкурса «Здоровое село — трезвая территория», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. В общей сложности будет приобретено пять сертификатов с номиналом в 3 тысячи рублей, пять — на 2 тысячи рублей, 15 — на тысячу рублей и еще 10 — по 500 рублей. Все они должны быть выполнены из картона или пластика. Получатели таких подарков смогут приобрести товары для занятий физкультурой и спортом в магазине поставщика в Нижнем Тагиле. Срок действия сертификата составляет не менее 12 месяцев. На нем будет нанесена номинальная стоимость, срок действия, а также адреса магазинов. Общая стоимость контракта составляет 45 тысячи рублей. Выпуском сертификатов будет заниматься московская компания ООО «Энигифт». Фирма специализируется на выпуске бумажных изделий, занимается издательской и иной деятельностью. Магазин поставщика предлагает на выбор приобрести сертификаты Adidas, Ozon, Reebok, «Спортмастер» и других спортивных магазинов.

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