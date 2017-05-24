Большой Фестиваль бизнеса пройдет в московском «Экспоцентре» в День российского предпринимательства

С 2007 года в России 26 мая предприниматели отмечают свой профессиональный праздник. В этом году в «Экспоцентре» на улице Краснопресненской в Москве пройдет большой Фестиваль бизнеса, в который войдут деловая и развлекательная программы, сообщают «Новые известия».

Организаторы масштабного мероприятия подготовили для гостей праздника множество различных мероприятий.

Во время деловой части бизнесмены обсудят проблемы, идеи и планы, которых у предпринимателей накопилось немало.

Особое внимание Сергей Катырин обратил на то, что стране необходимо развитие инвестиционного рынка. Также отметил, что кредиты необходимо направлять на развитие производства. При этом глава ТТП РФ сказал:

Как известно, страна живет, пока работают заводы. Очень важно, кому страна отдает свой заказ. Вот если, как задумывалось, малый бизнес будет получать 20 % госзаказа, то это практически та же очень серьезная инвестиция в развитие предпринимательства. И мы получим всплеск в итоге деловой и инвестиционной активности, новые рабочие места, рост производства, что и нужно сегодня стране.

На Фестивале бизнеса в рамках деловой программы состоится деловой завтрак по проблемам доступа малых и средних предприятий к закупкам государственных корпораций и компаний с государственным участием.

Во время проведения Фестиваля будут доступны дискуссионные площадки, мастер-классы. 10 начинающих предпринимателей попробуют свои силы в конвейере проектов, а судьи-инвесторы выберут наиболее перспективные идеи. Участники мероприятия смогут проверить себя в интеллектуальном квесте «Навигатор успеха». О практиках управления предпринимателям расскажут представители крупных компаний Германии и Японии.

В развлекательную программу войдут различные конкурсы, концерт, подарки, дегустация фермерской продукции. В конце Фестиваля пройдет награждение победителей конкурса «ПАПА, МАМА, Я – бизнес-семья» и банковской программы для малых и средних предприятий в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».