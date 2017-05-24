«Монетка» и «Райт» нарушили антимонопольное законодательство Свердловской области

Вообще проверка прошла в 15 торговых сетях, ряд из которых действует в Нижнем Тагиле – «Пятёрочка», «Магнит», «Монетка», «Лента», «Райт», «Кировский», «Ариант», «Верный», «Семь пятниц» и другие.

В договорах, которые заключают между собой розничные сети и поставщики, имелось множество нарушений. Так, торговые сети не разместили в сети условия по отбору контрагентов. Отмечается, что договоры содержали требования поставщику возместить штрафы от контролирующих органов за «просрочку». Кроме того, торговые сети включали в договор условия о возврате товара: если поставщик отказывался забирать назад просроченный товар, то торговые сети отказывались заключать договор, пишет «Новая газета».