Предприятиям Свердловской области предоставят льготы за прием на работу людей с ограниченными возможностями
24 мая 2017, 09:30Экономика
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Предприятия, принимающие на работу людей с ограниченными возможностями, получат финансовую поддержку государства.
Об этом сообщила Людмила Бабушкина, отметив, что для таких работодателей предусматривается льгота 13,5% налога на доходы предприятия.
Также Бабушкина сказала, что в Свердловской области улучшилась экономическая ситуация: положительно решаются вопросы дорожного строительства и социальной сферы, сообщает ОТВ.
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