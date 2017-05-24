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Предприятиям Свердловской области предоставят льготы за прием на работу людей с ограниченными возможностями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятиям Свердловской области предоставят льготы за прием на работу людей с ограниченными возможностями

24 мая 2017, 09:30Экономика
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