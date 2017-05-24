Российские предприниматели начнут отчитываться о борьбе с подкупом
24 мая 2017, 17:55Экономика
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Начиная с весны 2017 года, бизнесмены в России ежеквартально будут предоставлять антикоррупционные анкеты
Министерство труда России вводит в тестовом режиме специальные анкеты, которые будут заполнять предприниматели. В двух образцах новых анкет содержится 25 вопросов, на которые придется ответить бизнесмена.
Представителям бизнес-компаний такое нововведение не понравилось. Они заявляют, что заполнение антикоррупционных опросников потребует дополнительных затрат и времени, чтобы исполнить требование Минтруда и надеются, что ведомство сократит количество вопросов в анкетах, сообщает газета «Известия».
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