Российские предприниматели начнут отчитываться о борьбе с подкупом

Министерство труда России вводит в тестовом режиме специальные анкеты, которые будут заполнять предприниматели . В двух образцах новых анкет содержится 25 вопросов, на которые придется ответить бизнесмена.

Представителям бизнес-компаний такое нововведение не понравилось. Они заявляют, что заполнение антикоррупционных опросников потребует дополнительных затрат и времени, чтобы исполнить требование Минтруда и надеются, что ведомство сократит количество вопросов в анкетах, сообщает газета «Известия».