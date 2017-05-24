Задолженность по зарплате в России увеличилась с начала 2017 года на 30% (ФОТО)

Экономический рост в России практически остановился. Ситуация в стране все усугубляется, а потому и долги по зарплате только растут.

С 1 января по 1 мая 2017 года размер задолженности вырос с 2 725 миллионов до 3 848 млн рублей. Тяжелая экономическая ситуация в стране отражается на финансовых возможностях предприятий и организаций, что и препятствует руководству выплачивать сотрудникам зарплату вовремя.

В худшем положении находится строительная сфера. Долг строителям составляет уже 1 102 млн рублей. Также в тяжелом положении находится угольная промышленность: задолженность по зарплатам там увеличилась в 2,4 раза и составила 205 млн рублей.

Наихудшая отрицательная динамика произошла в текстильной отрасли. Там долги по зарплате увеличились в 7,7 раза, об этом сообщает газета «Известия».