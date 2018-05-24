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Сотрудникам Евраз НТМК придется приходить на работу на час раньше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудникам Евраз НТМК придется приходить на работу на час раньше

24 мая, 16:45Экономика
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