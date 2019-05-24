Экс-председатель правительства Свердловской области заработал 234 миллиона за год
Врио губернатора Оренбуржья и экс-председатель правительства Свердловской области Денис Паслер заработал за год 234 миллиона рублей, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на правительство региона.
В собственности у Дениса Паслера есть два участка площадью 936 и 1,8 квадратных метра. Также он задекларировал дом площадью 555 квадратных метров. В пользовании имеется квартира общей площадью 267 квадратных метров, зарегистрировано имущество на несовершеннолетнего ребенка Паслера. В пользовании у несовершеннолетних детей врио губернатора есть жилой дом, квартира и комната в общежитии в Великобритании.
Из движимого имущества врио главы Оренбургской области задекларировал два снегохода и два автоприцепа.
Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности главы Оренбуржья 21 марта 2019 года, после того как губернатор Юрий Берг досрочно сложил полномочия. Паслер родился в Североуральске, в период с 2012 по 2016 годы был председателем правительства Свердловской области. С 2017 года — председатель правления «Т Плюс».