Экс-председатель правительства Свердловской области заработал 234 миллиона за год

В собственности у Дениса Паслера есть два участка площадью 936 и 1,8 квадратных метра. Также он задекларировал дом площадью 555 квадратных метров. В пользовании имеется квартира общей площадью 267 квадратных метров, зарегистрировано имущество на несовершеннолетнего ребенка Паслера. В пользовании у несовершеннолетних детей врио губернатора есть жилой дом, квартира и комната в общежитии в Великобритании.