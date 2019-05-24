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Экс-председатель правительства Свердловской области заработал 234 миллиона за год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Экс-председатель правительства Свердловской области заработал 234 миллиона за год

Сегодня, 10:28ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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