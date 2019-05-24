Глава счетной палаты стал самым богатым муниципальным служащим в Нижнем Тагиле

Самым богатым муниципальным служащим стал председатель счетной палаты Валерий Платунов. Он задекларировал 1,9 млн рублей, также во владении Платунова автомобиль Mitsubishi ASX, два участка земли, два дома, две квартиры и два гаража. Супруга главы счетной платы в прошлом году заработала более 1 млн рублей и купила автомобиль Nissan Х-Trai.

Среди глав районов Нижнего Тагила самым богатым стал глава Ленинского района Геннадий Мальцев. Он заработал 1,6 млн рублей. Главы Тагилстроевского и Дзержинского районов Денис Парамонов и Александр Ревенко задекларировали по 1,2 млн рублей.

Управляющий территориями Висимо-Уткинска Михаил Бритов заработал 1,4 млн рублей. Среди глав территориальных администраций больше никто не заработал более полумиллиона рублей.

В структурных подразделениях администрации города наибольший доход в прошлому году получила руководитель финансового управления Марина Кудрявцева, заработавшая 1,2 млн рублей. На втором месте куратор ЖКХ Егор Копысов – 1,06 млн рублей и глава управления образования Татьяна Удинцева - 1,03 млн рублей.

Среди начальников муниципальных управлений наименьший доход показала глава управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике Ирина Еремеева. Она заработала почти 693 тысячи рублей.

Среди сотрудников администрации наибольший доход задекларировал начальник отдела реестров и правовой защиты в управлении муниципального имущества Антон Климцев. Его доход за 2018 год составил 5,2 млн рублей. Жена Климцева получила 6,2 млн рублей. Она владеет квартирой в 93,8 кв. м, приобретенной в кредит и на деньги от продажи другой квартиры.

Меньше всех за прошлый год заработала главный специалист отдела сметных расчётов и контроля ценообразования Татьяна Куянова. Ее доход - 117,7 тысячи рублей.