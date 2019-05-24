Городок Универсиады-2023 в Екатеринбурге привлечёт 100 млрд инвестиций на развитие

Необходимый объём денежных средств, со слов заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова, имеется у стратегических партнёров — финансовых институтов. Также имеется чёткое понимание того, что необходимо делать. Осталось только определить последовательность строительства зданий и сооружений, которые составят инфраструктуру городка.

Ранее была завершена подготовка заявочной книги, 8 июля Евгений Куйвашев должен будет подать официальную заявку. В случае, если уральская столица выиграет право проведения Универсиады, то состязания должны будут пройти на 19 спортивных сооружениях, 13 из которых на данный момент уже построены, а ещё пять предстоит построить в ближайшие годы. Олимпийская деревня будет построена в микрорайоне ВИЗ-Правобережный.