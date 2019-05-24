Мэрия Нижнего Тагила окончательно рассчитается с долгами Носова за Театральный сквер

В пятницу, 24 мая, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил на расширенном аппаратном совещании, что берёзовские строители в ближайшее время проведут в Театральном сквере ремонт. Нижний Тагил, в свою очередь, окончательно рассчитается с долгами, образовавшимися ещё шесть лет назад.

Есть решение суда, по которому мы были должны подрядчику. Сегодня мы готовы оплатить чуть более трёх миллионов рублей, после чего у города не останется финансовых обязательств по данному объекту,прокомментировал TagilCity.ru Алексей Бурдилов.

Конфликт с «НПА-Профиль-ПУ» развязал экс-мэр Сергей Носов, отказавшийся рассчитываться со строителями из-за взаимных претензий. Компания из Берёзовского подала в суд и взыскала с мэрии 44 млн рублей. Администрация подала встречный иск, но проиграла. Тем не менее, город несколько лет не выполнял решение суда, а находившийся без гарантийного обслуживания сквер в это время разрушался.

Ситуация изменилась после назначения Носова врио губернатора Магаданской области. Его преемник Владислав Пинаев заключил прошлым летом с подрядчиком мировое соглашение, по которому город обязался заплатить долги (без штрафных санкций), а строители — провести ремонт Театрального сквера и взять его на гарантийное обслуживание ещё на три года. Разрушенное гранитное покрытие и другие дефекты «НПА-Профиль-ПУ» устранило ко Дню города — 2018. В этом году подрядчик проведет гарантийный ремонт в начале летнего сезона.