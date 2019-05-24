Самым богатым заместителем мэра Нижнего Тагила стал Валерий Суров

Из имущества Суров задекларировал ранее принадлежавший ему корейский внедорожник Ssang Yong Kyron, квартиру в 39,2 кв. м, дачу и 22 сотки земли. Его супруга владеет 176-метровым домом, а также участком площадью 10 соток и авто Renault Captur.

Фото: TagilCity.ru

Заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко в 2018 заработал 1,24 млн рублей. Вместе с супругой, которая отчиталась о 295 тысячах рублей, чиновник владеет квартирой в 90,7 «квадратов», двумя домами в 163,9 и 31 кв. м, пятью земельными участками общей площадью почти 6 тысяч кв. м, а также внедорожником Range Rover.

У замглавы по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова в графе доходов указано 1,16 млн рублей. У его супруги — всего 8 копеек. На двоих Бурдиловы имеют земельный участок площадью 5 соток, квартиру 175,6 кв. м, 10-метровый дом, а также Volkswagen 2Н Amarok и моторную лодку «Братан».

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

Самым «бедным» замом Пинаева оказался Вячеслав Горячкин, который в 2018 году проработал в мэрии всего две недели. Вице-мэр задекларировал 854 тысячи рублей, зато его супруга отчиталась о доходе в 3 млн рублей. Горячкины владеют совместной квартирой в 46 кв. м, двумя жилыми домами (70 и 220 кв. м), а также двумя земельными участками примерно по тысяче квадратных метров каждый. Кроме того, чиновник имеет в собственности Toyota Highlander и снегоболотоход, а его жена — автомобили Toyota RAV4 и Infiniti QX50.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила