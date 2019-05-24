Свердловское правительство планирует увеличить бюджет на 4,5 миллиарда рублей

При этом отмечается, что расходы будут увеличены на 11 миллиардов рублей и составят 268,4 миллиарда рублей. Благодаря дополнительным средствам, в регионе планируется увеличение зарплат бюджетникам, а также увеличение финансирования нацпроектов.

Как сообщает министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, 3,3 миллиарда рублей пойдут на увеличение зарплаты работников бюджетной сферы, ассигнования в дорожный фонд составят 1,7 миллиарда рублей, в том числе, часть средств пойдет на строительство моста через Нижнетагильский пруд. 1,9 миллиарда рублей будут направлены на модернизацию ЖКХ и на переселение людей из аварийного жилья. 1 миллиард рублей направят на обеспечение лекарствами льготных категорий и отдельных категорий граждан. 600 миллионов рублей пойдут на поддержку детей-сирот и многодетных семей.