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Уезжаете на дачу или в отпуск? «Рифей» рассказал, как пересчитать плату за мусор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Уезжаете на дачу или в отпуск? «Рифей» рассказал, как пересчитать плату за мусор

Сегодня, 18:59ЭкономикаФото: ООО «Компания «Рифей»
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