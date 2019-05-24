Уезжаете на дачу или в отпуск? «Рифей» рассказал, как пересчитать плату за мусор

Право оформить перерасчёт имеют все граждане, отсутствующие по месту проживания более пяти дней без учёта дня отъезда и приезда. Помимо дачников и отпускников опцией могут воспользоваться те, кто находится в командировке, лежит в больнице, служит в армии или учится с другом городе.

Чтобы оформить перерасчёт нужно обратиться с заявлением в ближайший офис АО «РИЦ» и приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Отпускники могут приложить билеты на поезд или самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной квитанции), турпутевку или платежные документы из гостиницы. Дачники могут приложить документы из садового товарищества или из сельсовета. Если в вашем городе отсутствуют центры обслуживания клиентов АО «РИЦ», документы можно подать через МФЦ.