Уезжаете на дачу или в отпуск? «Рифей» рассказал, как пересчитать плату за мусор
Свердловчане, отсутствующие по месту жительства более пяти календарных дней, могут оформить пересчёт за услугу «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами». В преддверии сезона отпусков региональный оператор «Рифей» рассказал, как снизить сумму в квитанции.
Право оформить перерасчёт имеют все граждане, отсутствующие по месту проживания более пяти дней без учёта дня отъезда и приезда. Помимо дачников и отпускников опцией могут воспользоваться те, кто находится в командировке, лежит в больнице, служит в армии или учится с другом городе.
Призываем граждан помнить о своём праве на перерасчёт. Пересмотр начислений производится по инициативе потребителя,отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей» Фёдор Потапов.
Чтобы оформить перерасчёт нужно обратиться с заявлением в ближайший офис АО «РИЦ» и приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Отпускники могут приложить билеты на поезд или самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной квитанции), турпутевку или платежные документы из гостиницы. Дачники могут приложить документы из садового товарищества или из сельсовета. Если в вашем городе отсутствуют центры обслуживания клиентов АО «РИЦ», документы можно подать через МФЦ.
Перечень документов, по которым вам предоставят перерасчёт:
- копия командировочного удостоверения или копия решения о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
- справка о нахождении на лечении в стационаре или на санаторно-курортном лечении;
- проездные билеты (в случае если в таких документах указано имя), или их заверенные копии;
- счета за проживание общежитии или другом месте временного пребывания; документ о временной регистрации по месту его временного пребывания;
- справка из охранной организации;
- справка из учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребывание
- справка консульского учреждения или дипломатического представительства России, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами страны;
- справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина;
- другие документы, которые подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.