Из-за пандемии Свердловская область получит пять миллиардов рублей от правительства

Распоряжение о выплате денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства в размере 100 миллиардов рублей распределили между 56 субъектами РФ. По словам Альшевских, деньги выделили, чтобы сбалансировать бюджеты регионов в качестве компенсации за потерю налоговых платежей в период пандемии коронавируса.