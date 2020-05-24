Из-за пандемии Свердловская область получит пять миллиардов рублей от правительства
Сегодня, 15:37ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область получит пять миллиардов рублей для балансировки региональных бюджетов, пишет Е1 со ссылкой на депутата Андрея Альшевских.
Сюжеты: Коронавирус
Распоряжение о выплате денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства в размере 100 миллиардов рублей распределили между 56 субъектами РФ. По словам Альшевских, деньги выделили, чтобы сбалансировать бюджеты регионов в качестве компенсации за потерю налоговых платежей в период пандемии коронавируса.
Власти Свердловской области самостоятельно решат, куда потратить виденные средства.
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