Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок

Когда в России начала набирать обороты пандемия коронавируса, жители всех регионов, в том числе, Свердловской области начали скупать в аптеках медицинские маски. Буквально за пару недель товар смели со всех витрин. Затем началась спекуляция — цены завышали, перекупали маски у производителей и магазинов, продавали втридорога через интернет.

Для того, чтобы обеспечить медицинскими масками медиков уральских больниц — предприниматели заказали несколько бортов с СИЗ из Китая. Несколько миллионов рублей могли бы остаться в регионе, если бы своевременно был организован пошив масок на местных предприятиях текстильной промышленности. Сейчас маски, наконец-то, можно найти в каждой аптеке. Однако цена на них все еще вызывает вопросы. До «коронакризиса» пять штук медицинского изделия обходились в 35 рублей. Сейчас за эту цену можно купить только одну маску, да и то, лишь в некоторых сетях, где-то они стоят и по 40 и по 50 рублей. Так что же помешало региону своевременно организовать выпуск изделий, необходимых каждому гражданину?

Шить или не шить?

Дмитрий Шишкин — российский дизайнер мужской одежды и предприниматель, директор «Портновской мануфактуры «SHISHKIN», рассказывает, что сейчас в составе компании находится три фабрики полного цикла, а работает чуть больше тысячи человек. По словам Дмитрия Шишкина, все они сейчас полностью перешли на производство СИЗ. Предприниматель говорит, что в середине марта он начал понимать, что пандемия может стать серьёзной проблемой и грозить закрытием производств.

Сам проявил инициативу, за неделю перестроил свои фабрики и начал шить многоразовые маски из хлопковых тканей, которые вообще лежали резервом для пошива летних коллекций,рассказывает Шишкин.

Дмитрий Шишкин на собственном производстве. Фото: пресс-служба "SHISHKIN Uniform atelier"

В тот момент вопросом перепрофилирования швейных производств озаботился Минпромторг и начал выходить на представителей этого бизнеса с условием предоставления собственного поставщика тканей и предложением организовать рынок сбыта. По сути, предприятиям нужно было только обеспечить рабочий процесс.

В самом начале апреля ко мне, как к главе комитета (швейной промышленности — прим. ред.), обратился Минпромторг и попросил мобилизовать все фабрики страны и свои собственные для пошива одноразовых масок. И с апреля мы уже занялись большим производством одноразовых масок и защитных костюмов,поясняет модельер.

Дмитрий Шишкин отмечает, что перевести производство на пошив масок не составило труда, поскольку ранее фабрики занимались более технически сложными видами работ. В настоящий момент суточная выработка предприятия составляет 150 тысяч масок масок в день, а недельная норма выработки — порядка миллиона штук. За апрель было произведено четыре миллиона масок, в мае планируется произвести около семи миллионов штук.

В апреле очень сильно чувствовалась спекуляция на масках и цены очень сильно взвинчивали, вспоминает коммерсант. Однако сейчас, по его словам, за счёт того, что огромный объём масок стал производиться внутри страны, и есть операторы, которые распределяют эти маски по всем аптекам, цены устаканиваются. По его словам, себестоимость одной маски — в пределах 20 рублей. А в аптеках они стоят порядка 30 рублей.

Маски стоят уже в пределах 30 рублей и дальше будут только падать в цене. К лету мы выйдем, по крайней мере на то, что не будет спекуляций на этих изделиях, они будут стоить адекватных, небольших денег и будут более доступны для населения. Но всё же, насколько я знаю, о раздаче масок муниципалитетами речи вообще не идёт,говорит Шишкин.

Дмитрий Шишкин пояснил, что прибыли от этих масок практически нет — они позволяют полностью платить зарплату, налоги и окупать все расходы. Однако по словам предпринимателя, в нынешних условиях, получать заказы, чтобы платить людям зарплату и сохранить свой бизнес — это и так очень хорошо.

Это не маржинальные заказы — с них нет прибыли, но на точку безубыточности выводят компании, и этого, в нынешних условиях, достаточно,поясняет модельер.

После обращения Минпромторга об инициации пошива СИЗ комитет швейной промышленности начал работу с несколькими десятками фабрик. По словам Шишкина, им предоставляют материалы, помогают на запуске производства, на приёмке готовой продукции, на контроле качества.

Таким образом, под нашим крылом несколько десятков фабрик производят СИЗ. Но в целом, и Минпромторг и другие компании также напрямую работают с большим пулом производств по России и все, кто высказывают желание и возможности, получают заказы на пошив СИЗ,добавляет глава комитета швейной промышленности.

Зачем это вообще нужно?

Однако не все предприятия готовы переходить на пошив СИЗ. Управляющий текстильной мастерской Мишуковой в Нижнем Тагиле Денис рассказывает, что на производстве одноразовых масок много не заработать, и если бы их производство полностью перешло на это, то нечем было бы платить зарплату сотрудникам. К тому же, как отметил управляющий, одноразовые маски из синтетических тканей могут даже нанести вред тем, кто их носит.

У нас были заказы от предприятий, чьи руководители ценят своих людей и не хотят эти одноразовые маски синтетического состава надевать на лица своих сотрудников. От нас было коммерческое предложение на производство масок из натуральных тканей по ГОСТу, утверждённому правительством, добавляет управляющий текстильной мастерской.

Фото: pixabay.com

Денис также рассказывает, что сейчас, с выходом из режима нерабочих дней, многие частные заказчики вновь обращаются к пошивочным фабрикам. Однако фабрики, занимаясь контрактами по производству дешёвых одноразовых масок, уже не могут взять тендера от частных клиентов. «Благодаря» чему, по словам Дениса могут потерять клиентов навсегда.

Спрос на маски закончится, а жизнь будет продолжаться, говорит Денис.

По его словам, совсем недавно к ним, в мастерскую Мишуковой, поступало предложение на субподряд по производству 50 тысяч одноразовых масок для подобного контракта, поскольку подрядчик не успевал. Денис рассказывает, что для этого им было необходимо забрать материалы, крой из Екатеринбурга, сшить в Нижнем Тагиле партию и привезти обратно — по его слова, пошив одной маски стоил 6 рублей:

Какую стоимость за маску я должен заплатить швее из 6 рублей?

Фото: pixabay.com

Получается, что некоторые компании набрали заказов на пошив масок, но не смогли осилить объемы. Если Минпромторг платит за одну маску порядка 20 рублей подрядчику, то субподрядчик может получить от этой суммы мизерную часть. Что, соответственно, равноценно простою.

Мужчина отметил, что в целом, нынешняя ситуация не нанесла тяжелого удара их производству, поскольку их одежда практически не продавалась в розницу в различные магазины — работа с клиентами ведётся напрямую, а также через интернет. Однако отмечает, что некоторые сложности всё же возникли — закупка ткани ведётся за границей и всегда через валюту, а ситуация с курсом в последнее время плачевная.

У меня всё хорошо. Сейчас я стал более востребован, потому что закрыты все «китайские» рынки. Вместо них человек, посидев дома и посмотрев, понимает, что можно купить вещи лучше,поясняет Денис.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих?

Предприниматель Дмитрий Шишкин, как глава комитета швейной промышленности, отмечает, что сам факт контрактации предприятий заказами является одной из главных мер поддержки, но не единственной. По его словам, планируется порядка 10 мер поддержки именно для отрасли швейной промышленности. До конца мая эти меры будут согласованы и их начнут внедрять. Он рассказывает, что там есть точечные меры поддержки, например, освобождение от отплаты налогов за второй квартал.

Скорее всего, швейную отрасль признают особо пострадавшей, даже лёгкую промышленность в целом. Сейчас очень сильно будет проседать спрос на всю готовую продукцию и большого смысла шить огромные коллекции, надеясь, что они продадутся, нет,рассказывает глава комитета.

Фото: pixabay.com

При этом о реальных мерах поддержки швейной промышленности на текущий момент, кроме контрактации, Денис Шишкин не сообщил. Предприниматель не исключает, что нынешняя ситуация может сильно ударить по отрасли.

Ситуация может грозить сильной просадкой в плане продаж, а значит, и по объёму выпуска продукции, даже может грозить сокращением коллектива, если все фабрики отрасли не получат хорошие государственные контракты на средства защиты. Последействия могут быть печальными, если государство не поможет. Маленькие компании могут закрыться или уменьшать свой и так немногочисленный коллектив, потому что проблем у всех сейчас очень много,рассуждает Дмитрий Шишкин.

Говоря о проблемах швейных производств в период пандемии руководитель нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев отмечает, что в этой ситуации многие небольшие производители, действительно, переориентировались на пошив масок, однако по большей части они, как и текстильная мастерская Мишуковой, занимаются не большими контрактами от государства, а частными — от предприятий и фирм. Однако он считает, что это не является большой помощью швейным производствам.

Очень серьёзно просел заказ по традиционным их направлениям, которые гораздо маржинальнее масок. Здесь трудно рассчитывать, но нельзя говорить, что маски полностью покроют выпадающие доходы,заявляет Сергей Федореев.

Фото: pixabay.com

О мерах поддержки от государства Сергей Федореев, также как и Дмитрий Шишкин, отмечает, что пока данное направление не попало в список наиболее пострадавших сфер. Соответственно, сейчас, по его словам, все меры поддержки для швейных предприятий — отсрочка по налогам, снижение налогов на землю, но не более того. Также он отмечает, что для предпринимателей доступны займы по льготным процентам от фонда поддержки предпринимательства, а также некоторых банков.

Та мера поддержки, на которую предприниматели рассчитывали, — это компенсация средств на оплату труда, швейные производства сюда пока не попадают. Будет ли что-то в ближайшее время? Я думаю, что да. Сейчас будет видно, как глубоко пострадали предприниматели от этого кризиса и я думаю, что дополнительные меры поддержки также последуют,пояснил Сергей Федореев.