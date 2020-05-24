В Нижнем Тагиле за 17 миллионов рублей отремонтируют кровлю в детсаду и школе

Первый объект — это МБДОУ д/с «Гармония» СП № 33, расположенный на улице Монтажников, 33. Стоимость работ составляет 4 290 494 рублей. На выполнение ремонта дается 45 календарных дней.

Согласно сметной документации, подрядчик должен осуществить разбор кровли — рулонного покрытия, тепло- и пароизоляции, установить выравнивающие стяжки, утеплить покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, огрунтовать основания из бетона, сменить колпаки на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, прямые звенья водосточных труб с земли, лестницы или подмости, а также установить аэратор.

Подрядчик должен предоставить гарантийный срок. Он составляет пять лет с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. В течение этого срока подрядчик должен устранять недостатки, если он не докажет, что возникли вследствие износа конструкций или неправильной их эксплуатации.

Второй объект — это МБОУ СОШ № 4 по адресу: улица Энтузиастов, 1А. Стоимость работ составляет 13 142 421 рублей. Подрядчику дается 60 календарных дней на выполнение работ с момента заключения контракта.

Согласно смете, требуется разборка металлических и деревянных конструкций, 100 окон, также нужно прочистить вентиляционные каналы, установить водосточную воронку, утеплить покрытия, проложить пароизоляцию, оградить кровлю перилами, установить мелкие конструкции (перила, сливы, подоконники).

Кроме того, исполнитель работ также должен дать гарантийный срок в течение пяти лет.

Прием заявок по обоим конкурсам осуществляется до 2 июня 2020 года.