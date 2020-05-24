«Водоканал-НТ» отремонтирует рыбозащитные устройства на Верхне-Выйском гидроузле

Работы должны быть выполнены в период с 20 июня по 30 ноября 2020 года. Подрядчик должен произвести строительно-монтажные работы на объекте: водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях, очистку металлических конструкций от обрастания, укладку трбопроводов, огрунтовать и затем покрасить металлические поверхности.