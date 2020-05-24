«Водоканал-НТ» отремонтирует рыбозащитные устройства на Верхне-Выйском гидроузле
Сегодня, 14:45ЭкономикаФото: pixabay
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В Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ» объявил конкурс на выполнение работ по реконструкции рыбозащитных устройств на водозаборе Верхне-Выйского гидроузла. Стоимость договора составляет более восьми миллионов рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Работы должны быть выполнены в период с 20 июня по 30 ноября 2020 года. Подрядчик должен произвести строительно-монтажные работы на объекте: водолазное обследование подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях, очистку металлических конструкций от обрастания, укладку трбопроводов, огрунтовать и затем покрасить металлические поверхности.
Итоги аукциона станут известны 11 июня.
Ранее ООО «Водоканала-НТ» разместил закупку на поиск подрядчика для поставки 2,4 тысячи тонн гидроксохлорида алюминия в качестве коагулянта для очистки воды. На эти цели предприятие выделит 112,2 миллиона рублей.
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