Самые богатые арбитражные судьи названы в Свердловской области

8,5 миллиона рублей задекларировала судья Инна Фомина. Она трудится в арбитраже меньше года. Среди источников женщина указала продажу квартиры в Татарстане и средства, принятые в дар от родных. Не имеет недвижимости в собственности, но в пользовании у судьи есть две квартиры.