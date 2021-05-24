Самые богатые арбитражные судьи названы в Свердловской области

8,5 миллиона рублей задекларировала судья Инна Фомина. Она трудится в арбитраже меньше года. Среди источников женщина указала продажу квартиры в Татарстане и средства, принятые в дар от родных. Не имеет недвижимости в собственности, но в пользовании у судьи есть две квартиры.
Свыше 7,5 миллиона рублей заработала судья Оксана Исмаилова. В совместной с мужем собственности у нее имеется квартира площадью 98 квадратных метров и автомобиль Mitsubishi Pajero.
5,2 миллиона рублей в 2020 году в качестве дохода заявила судья Анна Колинько. Владеет частью квартиры площадью 103 квадратных метра, также долями наделены трое её детей, не достигших 18 лет.
Зампред суда Милана Сабирова задекларировала 4,6 миллиона рублей, она владеет двумя квартирами и еще в одной имеет долю, на женщину записан автомобиль Mercedes Benz GLA 200.
4,5 миллиона рублей дохода получил исполняющий обязанности председателя суда Станислав Сидоркин. У него в собственности участок земли площадью 1198 квадратных метров, дом 343 квадратных метра, два гаража и баня.
Еще пять судей отчитались о доходах, превышающих четыре миллиона рублей. В общей сложности обнародовали свои заработки 77 судей и четыре члена руководящего состава Арбитражного суда.
Напомним, 22 мая сообщалось о тройке самых богатых сотрудников аппарата Законодательного собрания Свердловской области.Руководитель аппарата Сергей Демаков заработал за 2020 год четыре миллиона рублей. Начальник отдела бухгалтерского учета Владимир Карасев отчитался о доходе в размере 3,5 миллиона рублей, а заведующий отделением государственных закупок Илья Фалалеев задекларировал 3,18 миллиона рублей.