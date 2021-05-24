Тепловые сети будут отремонтированы в поликлинике №2 Нижнего Тагила

Напомним, в марте тагильский «Водоканал» искал подрядчика для замены канализационной трубы за ГДДЮТ на 5,5 миллиона рублей. Аукцион касался выполнения работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора длиной 182 метра от камер переключения за ГДДЮТ до улицы Красногвардейская в сторону ДОСААФ.