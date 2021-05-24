Тепловые сети будут отремонтированы в поликлинике №2 Нижнего Тагила

Тепловые сети будут отремонтированы в поликлинике №2 Нижнего Тагила
Тепловые сети будут отремонтированы в поликлинике №2 Нижнего Тагила
Сегодня, 12:49ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Текущий ремонт тепловой сети в поликлинике №2 на улице Металлургов, 2б проведут за 409 тысяч рублей. Изначальная цена контракта составляла 466 тысяч рублей.

Ремонтные работы проведет индивидуальный предприниматель Шалин С.Е., который стал победителем конкурса.

Теплосети должны быть заменены с 10 июня по 10 июля. Также подрядчику предстоит разработать график производства работ и представить его на согласование.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составить не менее 60 месяцев.

Напомним, в марте тагильский «Водоканал» искал подрядчика для замены канализационной трубы за ГДДЮТ на 5,5 миллиона рублей. Аукцион касался выполнения работ по капитальному ремонту участка напорного канализационного коллектора длиной 182 метра от камер переключения за ГДДЮТ до улицы Красногвардейская в сторону ДОСААФ.

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