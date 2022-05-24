Дворец находится в непростой, сложной ситуации. Нужно потерпеть до Нового года. Сегодня уже много сделано на сцене. Она будет у нас красавицей. Внутри дворца уже почти закончены черновые работы. Просто надо набраться терпения. К Новому году мы уже начали подготавливать спектакль. Надеюсь, что в новогодние каникулы мы уже пригласим детей на представление, сказала директор ГДДЮТ Оксана Михневич.