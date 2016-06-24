66 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Египет отсудил у турфирмы житель Качканара

В виду того, что отдых не состоялся, житель Качканара обратился в турфирму с просьбой вернуть потраченные на путевку деньги. Компания возместила клиенту агентское вознаграждение в размере 6770 рублей и предложила ему в течение 365 дней организовать тур в любом другом направлении по его желанию. Однако альтернативные предложения оказались неприемлемы для бюджета семейной пары. Тогда мужчина обратился в суд с требованием компенсации морального вреда и расходов на несостоявшуюся поездку в размере 88 тысяч рублей.