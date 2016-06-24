66 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Египет отсудил у турфирмы житель Качканара
По данным Свердловского областного суда, мужчина приобрел туристические путевки в Египет в октябре прошлого года, планируя совершить туристическое путешествие с супругой в декабре. Однако поездка не состоялась из-за запрета вылетов в эту страну, в связи с терактом на самолете Airbus A321 вблизи Синайского полуострова.
В виду того, что отдых не состоялся, житель Качканара обратился в турфирму с просьбой вернуть потраченные на путевку деньги. Компания возместила клиенту агентское вознаграждение в размере 6770 рублей и предложила ему в течение 365 дней организовать тур в любом другом направлении по его желанию. Однако альтернативные предложения оказались неприемлемы для бюджета семейной пары. Тогда мужчина обратился в суд с требованием компенсации морального вреда и расходов на несостоявшуюся поездку в размере 88 тысяч рублей.
Первоначально Качканарский суд принял сторону истца, обязав туристическую фирму оплатить мужчине стоимость путевки, требования о компенсации морального вреда было предписано оставить без удовлетворения. Однако данное решение качканарца не устроило, и он обратился в Свердловский областной суд с аналогичным иском.
Рассмотрев требования истца, высшая инстанция постановила выплатить мужчине компенсацию за неиспользованную путевку, но по курсу рубля, действовавшему на момент ее приобретения. Таким образом, сумма, которую турфирма обязана выплатить клиенту, снизилась до 66 тысяч рублей. В остальном решение Качканарского суда осталось без изменений.
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