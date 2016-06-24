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66 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Египет отсудил у турфирмы житель Качканара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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66 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Египет отсудил у турфирмы житель Качканара

24 июня 2016, 15:10Экономика
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