Внешний вид торгового комплекса «Гальянский» не будут обновлять: нет денег (ФОТО)

Администрация города предложила поменять фасады. Заменить материалы на более современные. На сегодняшний день мы не можем этого сделать из-за финансового вопроса. Сильно упала покупательская способность. В будущем мы будем рассматривать вопрос по изменению фасадов и облика рассказал журналисту TagilCity.ru директор торгового комплекса Андрей Брюханов.

На вопрос журналиста о том, когда именно будет поднят вопрос о реконструкции, директор ответил, что правительство пообещало улучшение финансовой ситуации в стране в 2018 году. Если это случится, то именно тогда тему реконструкции поднимут вновь.

Сегодня неактуально поднимать эту тему, у людей денег нет. А сейчас наш фасад почти ничем не отличается от других торговых комплексов и супермаркетов — те же металлоконструкции.

Торговый комплекс (ТК) «Гальянский» существует с 1995 года. Изначально он появился как рынок контейнерного типа. В 2010 году была начата реконструкция, которая закончилась в 2013. Площадь рынка 19 тысяч квадратных метров, торговая — 6000. Обновление внешнего вида всего комплекса потребует существенно больших финансовых затрат, чем у проходящей сейчас реконструкции ТК «Феникс» или планируемой в ТК «Краснокаменский».

Торговцы полностью подтверждают слова директора о падении продаж. Некоторые продавцы, торгующие промышленными товарами, считают, что дело в летнем падении продаж:

Сейчас все в садах работают. Какая может быть торговля. Сезонный спад.

Мужчина, который торгует специями, утверждает, что продажи снижаются уже несколько лет:

По сравнению с прошлым годом сейчас намного хуже стало. А если сравнить с годами до этого, то совсем плохо. Появилось много магазинов, которые конкурируют с нами. Там по-своему удобно, ещё и прохладно сказал он.

Отчасти эта ситуация повторяет ту, что сложилась на оптовом рынке «Приречный».

Несмотря на то, что журналист приходил в разгар начала рабочего дня, на территории торгового комплекса было не так уж мало покупателей. Их мнения по поводу рынка разделились. Некоторые сказали, что для них ТК потерял былую привлекательность:

Рынок перестал мне нравиться. Слишком дорого стало, в магазинах можно дешевле купить. Очень редко сюда прихожу сказал идущий по своим делам мужчина.

Впрочем, подобное мнение высказали немногие. Большинство тагильчан достаточно лояльно относится к ТЦ.

Этот рынок мне нравится. Чем? Конечно ценами. Те же соль и чай здесь дешевле. Я хожу в определенные киоски, продавцы обходительные, мне нравится. Даже если не хватает, допустим, 10 рублей, то прощают, говорят, что не надо рассказала покупающая продукты тагильчанка.

В конечном итоге только от жителей Нижнего Тагила зависит то, насколько успешно переживет период экономического спада ТК «Гальянский». Выберут ли тагильчане эту торговую площадку или предпочтут ей другую?