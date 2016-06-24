Внешний вид торгового комплекса «Гальянский» не будут обновлять: нет денег (ФОТО)
Торговый комплекс «Гальянский» уже два десятилетия предлагает товары жителям Нижнего Тагила. Покупателям представлены самые разные товары — от продуктов до промтоваров. В то время как в других торговых комплексах прошел или проходит период обновления внешнего вида, «Гальянский» не может себе этого позволить.
Администрация города предложила поменять фасады. Заменить материалы на более современные. На сегодняшний день мы не можем этого сделать из-за финансового вопроса. Сильно упала покупательская способность. В будущем мы будем рассматривать вопрос по изменению фасадов и облика рассказал журналисту TagilCity.ru директор торгового комплекса Андрей Брюханов.
На вопрос журналиста о том, когда именно будет поднят вопрос о реконструкции, директор ответил, что правительство пообещало улучшение финансовой ситуации в стране в 2018 году. Если это случится, то именно тогда тему реконструкции поднимут вновь.
Сегодня неактуально поднимать эту тему, у людей денег нет. А сейчас наш фасад почти ничем не отличается от других торговых комплексов и супермаркетов — те же металлоконструкции.
Торговый комплекс (ТК) «Гальянский» существует с 1995 года. Изначально он появился как рынок контейнерного типа. В 2010 году была начата реконструкция, которая закончилась в 2013. Площадь рынка 19 тысяч квадратных метров, торговая — 6000. Обновление внешнего вида всего комплекса потребует существенно больших финансовых затрат, чем у проходящей сейчас реконструкции ТК «Феникс» или планируемой в ТК «Краснокаменский».
Торговцы полностью подтверждают слова директора о падении продаж. Некоторые продавцы, торгующие промышленными товарами, считают, что дело в летнем падении продаж:
Сейчас все в садах работают. Какая может быть торговля. Сезонный спад.
Мужчина, который торгует специями, утверждает, что продажи снижаются уже несколько лет:
По сравнению с прошлым годом сейчас намного хуже стало. А если сравнить с годами до этого, то совсем плохо. Появилось много магазинов, которые конкурируют с нами. Там по-своему удобно, ещё и прохладно сказал он.
Отчасти эта ситуация повторяет ту, что сложилась на оптовом рынке «Приречный».
Несмотря на то, что журналист приходил в разгар начала рабочего дня, на территории торгового комплекса было не так уж мало покупателей. Их мнения по поводу рынка разделились. Некоторые сказали, что для них ТК потерял былую привлекательность:
Рынок перестал мне нравиться. Слишком дорого стало, в магазинах можно дешевле купить. Очень редко сюда прихожу сказал идущий по своим делам мужчина.
Впрочем, подобное мнение высказали немногие. Большинство тагильчан достаточно лояльно относится к ТЦ.
Этот рынок мне нравится. Чем? Конечно ценами. Те же соль и чай здесь дешевле. Я хожу в определенные киоски, продавцы обходительные, мне нравится. Даже если не хватает, допустим, 10 рублей, то прощают, говорят, что не надо рассказала покупающая продукты тагильчанка.
В конечном итоге только от жителей Нижнего Тагила зависит то, насколько успешно переживет период экономического спада ТК «Гальянский». Выберут ли тагильчане эту торговую площадку или предпочтут ей другую?
© Денис Таратонов, TagilCity.ru