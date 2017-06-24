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Администрация Красноуфимского ГО не ремонтирует дороги: на ремонт было выделено 15 млн рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Красноуфимского ГО не ремонтирует дороги: на ремонт было выделено 15 млн рублей (ФОТО)

24 июня 2017, 09:05Экономика
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