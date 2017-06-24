Администрация Красноуфимского ГО не ремонтирует дороги: на ремонт было выделено 15 млн рублей (ФОТО)

По информации УГИБДД Свердловской области, администрация Красноуфимского городского округа не обеспечивает должное состояние дорог вблизи общеобразовательных учреждений, что угрожает безопасности пешеходов – детей и взрослых.

Муниципалитету еще в 2016 году было выделено 15 млн рублей. На эти деньги необходимо было обустроить 15 пешеходных переходов - нанести на них разметку, поставить светофоры, установить ограждения, провести освещение.

Ничего из этого к установленному сроку – 10 июня 2017 года – сделано не было. Кроме этого, на 12 пешеходных переходах необходимо устройство искусственных неровностей и установка соответствующих дорожных знаков.

На главу администрации ГО был составлен административный протокол, но и это не побудило его к действиям. До сих пор работы, предписанные ГАИ, не выполнены.