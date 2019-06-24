Министерство энергетики ищет замену «Роскоммунэнерго» в Нижнем Тагиле

В Новоуральске гарантирующим поставщиком являлось ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», в Нижнем Тагиле работало АО «Роскоммунэнерго», которое входит в состав АО «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова и Юрия Шульгина.

Обе компании лишены статуса за долги перед ОАО «МРСК Урала», временные функции исполняет дочерняя компания «Россетей».

Если конкурс состоится, то новому подрядчику придется оплатить 78 миллионов рублей долга по Новоуральску и 343 миллиона рублей — по Нижнему Тагилу.