Министерство энергетики ищет замену «Роскоммунэнерго» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:49ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Минэнерго России проводит конкурс по определению гарантирующего поставщика ресурсов для двух муниципалитетов Свердловской области — Нижнего Тагила и Новоуральска, пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Новоуральске гарантирующим поставщиком являлось ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», в Нижнем Тагиле работало АО «Роскоммунэнерго», которое входит в состав АО «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова и Юрия Шульгина.
Обе компании лишены статуса за долги перед ОАО «МРСК Урала», временные функции исполняет дочерняя компания «Россетей».
Если конкурс состоится, то новому подрядчику придется оплатить 78 миллионов рублей долга по Новоуральску и 343 миллиона рублей — по Нижнему Тагилу.
Напомним, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства «Роскоммунэнерго» по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
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