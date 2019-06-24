«Облгазета» не смогла оспорить иск на 3 млн рублей от Департамента информполитики
Сегодня, 13:20ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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«Областная газета» обжаловала решение о взыскании трех миллионов рублей в адрес Департамента информполитики Свердловской области за неполное исполнение контракта, пишут «Вечерние Ведомости».
Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение нижестоящий инстанции. Ранее «Областная газета» обжаловала решение в Арбитражном суде Свердловской области.
Департамент информолитики взыскал с издания три миллиона рублей за неполное выполнение контракта. Спорным был вопрос об объеме выполнения государственного задания в части первого квартала 2017 года. Судом установлено, что задание выполнено на 96,89%, что на 2% ниже допустимого отклонения от нормы.
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