«После Египта все привыкли». Тагильские турфирмы не заметили запрет полётов в Грузию

В турбюро «Спутник» сообщили, что все их июньские клиенты вернулись из Грузии ещё до возникновения беспорядков, а с тех пор заказов больше не было. По словам специалистов компании, до 8 июля никаких проблем с оформлением путёвки в этом направлении не будет, но туристам придётся принимать решение о поездке на свой страх и риск.

В «Катюша Тур» напротив — сходу отказывают в продаже грузинской путёвки, однако признают, что в последнее время эта страна стала очень популярна среди тагильских путешественников. Это также подтвердили в Coral Travel: тагильчане при выборе поездки часто склонялись именно к Грузии.

Но в туристическом бизнесе это наплывами — неделю спрашивали про Грузию, месяц могут не спрашивать, поэтому опять будет наплыв. Сейчас если клиент захочет лететь туда даже до восьмого числа, мы не станем нарушать предписание Росутризма. Оно хоть и носит рекомендательный характер, рисковать нам не хочется — ещё оштрафуют,пояснила специалист «Катюша Тур».

В агентстве Pegas Touristik тоже придерживаются рекомендации Ростуризма.

Все операторы, с которыми мы сотрудничаем, билеты в Грузию не продают — соответственно, мы не продаём тоже. У нас была заявка на август месяц, но мы её аннулировали и деньги вернули. Они перебронировались на Турцию. Не думаю, что они сильно расстроились — все уже привыкли к подобному после Турции и Египта (чартерное авиасообщение России с первой страной было временно закрыто в 2016 году, а со второй закрыто до сих пор. — Прим. ред.), людям — лишь бы деньги вернули,рассказала менеджер «Pegas Touristik» Наталья Анисимова.

Закрыл продажи на Грузию и в Anex Tour. По словам сотрудников фирмы, после сообщения о волнениях в Тбилиси некоторые клиенты сами стали отказываться от поездки туда.

Сама я думаю, что к туристам там очень хорошо относятся, но сегодня клиенты, которые уже взяли туда билеты, узнали от своих знакомых, что теперь там в некоторых ресторанах россиянам выставляют счёт на 20% больше. В итоге они сдали билеты и перебронировались на другое направление. Никакой проблемы. Мне без разницы в Грузию их отправлять или в Турцию,говорит оператор «Anex Tour» Луиза.

Компания TEZ-tour по-прежнему продолжает предлагать полёты в Грузию, однако строго до 8 июля. При этом специалисты компании считают, что для российских туристов запрет перелётов с Грузией — не проблема, пока граница остаётся открытой и туда можно добраться наземным транспортом.

У нас в выходные вылетели туда люди, у них зимой ещё забронированы билеты были, а возвратиться они должны до восьмого. Люди, которые сейчас там, в районе Батуми, говорят, что всё в порядке, никаких антироссийских настроений они там не заметили. Наши русские туристы при желании найдут способ въехать в Грузию и выехать. Для отчаянных туристов запрет — не большая проблема,рассказала специалист TEZ-tour Елена.