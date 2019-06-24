В Реже аптека задолжала сотрудникам 95 тыс. рублей
Вчера, 22:58ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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В результате прокурорской проверки аптеки № 372 в Реже стало известно о том, что руководство в феврале 2019 года не выплатило 8 сотрудникам заработную плату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Выявленная в ходе проверки задолженность составила 94,7 тыс. рублей. В отношении директора предприятия режевская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы». В результате рассмотрения дела руководитель аптеки оштрафован на 10 тыс. рублей.
В ходе принятия мер прокурорского реагирования предприятие в полном объёме погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками.
Ранее в Асбесте Предприятие, которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, с июня 2018 года являлось должником по зарплате. Всего заработанные деньги не могли получить 73 работника, сумма задолженности составила 1,7 млн.
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