В Реже аптека задолжала сотрудникам 95 тыс. рублей

Выявленная в ходе проверки задолженность составила 94,7 тыс. рублей. В отношении директора предприятия режевская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы». В результате рассмотрения дела руководитель аптеки оштрафован на 10 тыс. рублей.

В ходе принятия мер прокурорского реагирования предприятие в полном объёме погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками.