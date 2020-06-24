Министр энергетики и ЖКХ оценил реализацию нацпроектов в Нижнем Тагиле

Чиновник дал оценку работам, которыe ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По словам Кислицына, целью поездки была «проверка хода строительно-монтажных работ на объектах» — это скверы за школой № 100 и в паркe Победы на Гальянке, спортивная зона на Девятом посёлке и площадь на Зари, 21, общедворовые территории.

Муниципалитет в очередной раз подтвердил свою заинтересованность в развитии и успешной реализации национального проекта. На сегодняшний день динамика благоустройства общественных территорий составляет от 20 до 70 процентов, отметил чиновник.

Единственным объектом, по которому у Кислицына появились вопросы, стал двор на улицах Ермака и Лебяжинская. Здесь строители начали работать с опозданием на две недели. Чиновник пообщался с местными жителями, чтобы иметь детальное представление о проблемах реконструкции двора. Однако представители подрядчика заверили министра, что задержка никак не скажется на сроках сдачи объекта.

Сегодня лично побывал здесь, пообщался с жителями, на месте разобрался в причинах. Перед началом комплексного благоустройства представители управляющей компании, подрядной организации и администрации города прошли сложную процедуру согласования проекта. Вместе с собственниками жилья утверждалась каждая позиция, обсуждалось сохранение каждого дерева, сказал Кислицын.