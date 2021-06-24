Иск к КРСУ с требованием выкупить 25% акций подал тагильский госпиталь Тетюхина

Иск к КРСУ с требованием выкупить 25% акций подал тагильский госпиталь Тетюхина
Иск к КРСУ с требованием выкупить 25% акций подал тагильский госпиталь Тетюхина
Сегодня, 08:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Учредитель Уральского лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» предъявил иск к «Корпорации развития Среднего Урала» с требованием, чтобы КРСУ выкупила 25% акций медицинского учреждения в счёт долга в размере 1,4 миллиарда рублей.

Из материалов арбитража следует, что медицинский центр требует обязать КРСУ выкупить 25% акций госпиталя, пишет «Правда УрФО».

Напомним, в конце апреля 2021 года КРСУ предъявила требование центру выплатить долг в размере 1,4 миллиарда рублей. Центр построили на средства Владислава Тетюхина, которые составили порядка 5 миллиардов рублей. 1,4 миллиарда из этой суммы было выдано правительством.

Инвестиции должны были вернуться государству в виде передачи 25% акций реабилитационного центра.

В июне 2021 года генеральный директор реабилитационного центра Алексей Щелкунов отправил официальное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с распределением квот на оказание медицинской помощи.

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