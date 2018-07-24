Свердловские многодетные семьи получат 200 тыс. рублей вместо земельного участка
Новые социальные выплаты будут назначены многодетным семьям Свердловской области. Согласно постановлению областного правительства, который вступит в силу в ближайшее время, вместо положенного законом бесплатного участка земли для строительства дома, семья сможет получить 200 тыс. рублей в качестве альтернативы.
31 июля вступит в силу проект постановления правительства Свердловской области, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить 200 тыс. рублей вместо бесплатного участка для строительства дома.
Решение о назначении выплат будет принимать областное министерство по управлению государственным имуществом, а деньги будут поступать от Министерства строительства Свердловской области. Воспользоваться правом на получение средств семья сможет лишь единожды, предоставив в соответствующие органы письменный отказ от получения земельного участка.
Znak.com сообщает, что нововведение предназначено для того, чтобы снизить очереди на получение бесплатной земли, в которой на данный момент находятся около 20 тыс. многодетных семей Свердловской области.