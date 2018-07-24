Свердловские многодетные семьи получат 200 тыс. рублей вместо земельного участка

31 июля вступит в силу проект постановления правительства Свердловской области, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить 200 тыс. рублей вместо бесплатного участка для строительства дома.

Решение о назначении выплат будет принимать областное министерство по управлению государственным имуществом, а деньги будут поступать от Министерства строительства Свердловской области. Воспользоваться правом на получение средств семья сможет лишь единожды, предоставив в соответствующие органы письменный отказ от получения земельного участка.